Бизнес-омбудсмен рассказал о новых источниках развития Московской области

КРАСНОГОРСК (Московская область), 14 ноя — РИА Новости. Новыми точками роста в стратегии развития Подмосковья станут проекты-локомотивы, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области Владимир Головнев.

"Стратегия роста Подмосковья определяется развитием проектов-локомотивов. Они станут новыми источниками роста и раскрытия потенциала региона", — сказал подмосковный бизнес-омбудсмен на конференции "Создание высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) — стратегия роста".

Среди проектов-локомотивов Подмосковья, которые должны стать источником новых высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) и точками роста для региона, Головнев назвал наукограды, кластер ядерно-физических и нанотехнологий в Дубне, биотехнологический инновационный кластер в Пущине, формирующийся в Дмитровском районе сырный кластер и другие проекты.

По данным Головнева, в 2016 году в Московской области зарегистрированы 995 тысяч ВПРМ. Среди отраслей, лидирующих в Подмосковье по числу ВПРМ, он назвал сектор торговли и перерабатывающую промышленность (пищевая, металлургия, машиностроение и производство транспортных средств).

Реализация стратегии роста Московской области позволит создать дополнительно 550 тысяч ВПРМ до 2025 года, считает Головнев. В России в настоящее время создано 16,6 миллиона высокопроизводительных рабочих мест. К 2020 году их число должно вырасти до 25 миллионов.

В конференции приняли участие более 250 участников. Подмосковное мероприятие стало частью цикла конференций, которые пройдут в более чем 70 регионах Российской Федерации.