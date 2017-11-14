Цены на нефть ускорили снижение после прогнозов МЭА по спросу

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили снижение на фоне прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) по спросу на сырье в 2017 и 2018 годах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.38 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4% — до 62,91 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,35%, до 56,55 доллара за баррель. До публикации доклада МЭА Brent дешевела на 0,17%, а WTI — на 0,25%.

МЭА во вторник понизило прогноз по спросу на нефть в мире на 2017 и 2018 годы на 0,05 миллиона баррелей в сутки и 0,2 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Рост спроса на нефть, согласно ноябрьскому прогнозу агентства, замедлится на 0,1 миллиона баррелей в сутки в 2017 и 2018 годах — до 1,5 миллиона и 1,3 миллиона баррелей в сутки соответственно. Таким образом, в 2017 году спрос на нефть в мире составит примерно 97,7 миллиона баррелей в сутки, а в 2018 году — 98,9 миллиона баррелей в сутки.

Пересмотр прогноза связан, главным образом, с ростом цен на нефть, ожиданиями более теплой зимы и обновленными данными по рынку за август и сентябрь по рынку, пояснило МЭА.

Агентство также сообщило, что страны, не входящие в ОПЕК, в октябре выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 107% после 142% в сентябре, снизив добычу к октябрю 2016 года на 587 тысяч баррелей в день. В то же время страны картеля выполнили соглашение в октябре на 96% после 87% месяцем ранее.