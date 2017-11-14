"Швабе" в ВЭД использует наработки партнера — Российского экспоцентра

МОСКВА, 14 ноя — РИА новости. Холдинг "Швабе" в целях повышения качества работы на внешнем рынке активно внедряет в работу решения, программы и инструменты по стимулированию экспорта, предоставленные партнером холдинга — Российским экспортным центром, в перспективе они обеспечат более эффективную работу в целевых регионах — странах Азии (Китай, Индия) и Африки сообщает пресс-служба холдинга.

""Швабе" является одним из ведущих в России производителей медицинского оборудования и осуществляет его поставки за рубеж уже более 20 лет. Благодаря выгодному сочетанию высокого качества, надежности и конкурентной цены наши изделия активно пользуются спросом у иностранных заказчиков. За последние пять лет география экспортных продаж холдинга в области медтехники расширилась на 20 стран.

Сегодня мы поставляем свою продукцию в 95 государств", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Он принял участие в работе в работе секции "Экспортный потенциал медицинской продукции, выпускаемой отечественными производителями" на конференции "ФармМедОбращение 2017".

Организатором конференции выступила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. В работе мероприятия приняли участие представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти РФ, профильных зарубежных регуляторных органов и международных организаций, научно-исследовательских и общественных организаций, профессиональных ассоциаций, оптовых и розничных организаций и производителей медицинской продукции.