В Топливном союзе объяснили рекордное повышение цен на бензин

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Руководитель Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша в беседе с RT назвал причины рекордного повышения цен на бензин в России.

"У нас цены растут из года в год, это ни для кого не секрет. Влияют на это два основных фактора: инфляция и рост налоговой нагрузки. Ежегодно растут акцизы на топливо, растет налог на добычу полезных ископаемых. И естественно, эти налоги переносятся на потребителя", — объяснил он.

При этом Аркуша не согласился с одной из названных причин повышения цен — остановкой каталитического крекинга на Московском НПЗ "Газпром нефти". По его мнению, завод "повлиял сиюминутно", а основные причины кроются в другом.

Глава РТС добавил, что в 2018 году розничные цены на бензин снова вырастут.

"Рост оптовых цен, существенно опережающий рост розничных, не дает возможность снизить розничные цены. В следующем году очередной рост акцизов, ожидается двухразовое повышение: с 1 января и с 1 июля", — пояснил Аркуша.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что биржевые цены на бензин в России обновили исторический максимум. В период с 7 по 13 ноября оптовые цены на АИ-95 выросли на 1,7 процента, на АИ-92 — на 2,3 процента, составив 44,99 тысячи рублей и 42,82 тысячи рублей за тонну соответственно.