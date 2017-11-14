Экс-зампред ЦБ рассказал о рисках цифровой экономики для банков

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Цифровизация экономики в РФ может привести к тому, что банки перестанут быть флагманами в экономике, уже наметилась тенденция в отставании развития банковского сектора от ряда других отраслей, заявил президент Ассоциации банков России, экс-первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский.

"По ситуации в РФ мы видим, что очень много высвобождается банковских служащих и процесс этот будет продолжаться", — отметил Лунтовский. "Возникает вполне реальная угроза, что банки перестанут быть флагманами в экономике, определявшими ее лицо", — заявил он, выступая на конференции Банка России "Правовое регулирование финансового рынка: традиции и новации".

Инвесторы не хотят вкладываться в банковский сектор, который по показателю соотношения рыночной стоимости акции к прибыли на акцию на 48% отстает от других отраслей, в последние семь лет это отставание только растет. Рентабельность акционерного капитала в отрасли в последние годы не выходит за показатели 8-10%, что в целом соответствует стоимости акционерного капитала в секторе, отметил он. "Такая динамика позволила некоторым экспертам утверждать, что цифровые компании в скором времени вообще вытеснят банки", — сказал Лунтовский.

Следующий риск состоит в том, что цифровизация постепенно стирает грань между собственно банковской деятельностью и небанковскими видами деятельности, скорость создания новых платежных инструментов опережает возможности приспособляемости к ней банковской среды. "Об этом странно говорить, но сегодня именно банки являются социально и экономически пассивной стороной, которая подвергается экспансии со стороны IT-компаний", — сказал он.

Еще один важнейший риск связан с отсутствием регулирования систем распределенного учета, или блокчейна — технологии, которая на перспективный период станет доминирующей в сфере экономики, заявил Лунтовский. В условиях цифровизации экономики перед регулятором встают новые задачи — направить эволюцию банков по пути развития симбиоза банковской деятельности и финтеха, подчеркнул он.

Это, в частности, предполагает оценку возможности индустрии по внедрению новых организационных форм, селекцию участников по уровню готовности к принятию инноваций, создание публичных механизмов по поддержке банков при переходе к новому технологическому укладу, заключил Лунтовский.