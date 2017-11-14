Bitcoin или Ethereum не могут иметь предела стоимости, заявил глава Quoine

ТОКИО, 14 ноя — РИА Новости, Иван Захарченко. Криптовалюты Bitcoin или Ethereum не имеют предела стоимости, сообщил в интервью РИА Новости CEO компании Quoine, которой принадлежит криптовалютная биржа Quoineх, Майк Каямори.

"Может быть предел возможности майнинга, но нет предела стоимости", — сказал он в штаб-квартире компании в Токио. По его словам, важна система мониторинга, чтобы не допустить манипуляций.

"Есть необходимость перемещать деньги. Некоторые делают это легально, некоторые делают нелегально. Важно, чтобы власти были осведомлены об этом. Поэтому они должны наделить обменник мандатом. Могут быть такие, кто манипулирует ценами, поэтому требуется система мониторинга на подобные такие вещи", — сказал он.

Существует уже более 1200, почти 1300 криптовалют, отметил Каямори. "Люди знают Bitcoin и Ethereum. Есть и другие, поэтому для них нужны обменники, такие как биржа Quoineх", — сказал он.

"Сейчас в Японии мы предлагаем Bitcoin, Bitcoin Cash и Ethereum. То есть только три. Для того, чтобы добавить еще, нам необходимо представить документы властям. Bitcoin Gold мы пока не предлагаем. Мы не можем просто внести в список все валюты, так же как и на фондовой бирже. Нам нужны определенные критерии для того, чтобы выставить в списке наши обмены. И сейчас Bitcoin Gold туда не включен", — сообщил Каямори.

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