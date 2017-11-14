Bitcoin или Ethereum не могут иметь предела стоимости, заявил глава Quoine

ТОКИО, 14 ноя — РИА Новости, Иван Захарченко. Криптовалюты Bitcoin или Ethereum не имеют предела стоимости, сообщил в интервью РИА Новости CEO компании Quoine, которой принадлежит криптовалютная биржа Quoineх, Майк Каямори.
"Есть необходимость перемещать деньги. Некоторые делают это легально, некоторые делают нелегально. Важно, чтобы власти были осведомлены об этом. Поэтому они должны наделить обменник мандатом. Могут быть такие, кто манипулирует ценами, поэтому требуется система мониторинга на подобные такие вещи", — сказал он.
Существует уже более 1200, почти 1300 криптовалют, отметил Каямори. "Люди знают Bitcoin и Ethereum. Есть и другие, поэтому для них нужны обменники, такие как биржа Quoineх", — сказал он.