ПЕКИН, 14 ноя — РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе встречи с премьер-министром Синдзо Абэ на полях 31-го саммита АСЕАН в Маниле призвал к укреплению взаимовыгодного экономического сотрудничества и активизации переговоров по созданию зоны свободной торговли между Китаем, Японией и Южной Кореей, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

"Стороны должны совместно продвигать Региональное всестороннее экономическое партнерство (RCEP) и переговоры по зоне свободной торговли между Китаем, Японией и Южной Кореей", — приводятся в сообщении слова китайского премьера.

Он подчеркнул, что страны должны использовать имеющиеся возможности активного развития каждой из двух стран, наращивать взаимовыгодное сотрудничество, в том числе инвестиции в экономику и торговлю, а также исследовать варианты взаимодействия на рынках других государств.

В свою очередь, Абэ заявил, что "отношения двух стран в последнее время демонстрируют знаки улучшения… как вторая и третья крупнейшие экономики мира, Китай и Япония несут большую ответственность за продвижение глобального мира и развития".