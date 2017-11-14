Эксперт оценил перспективы развития криптовалют

ТОКИО, 14 ноя — РИА Новости, Иван Захарченко. Криптовалюта может стать мировой, но не заменит доллар США, сообщил в интервью РИА Новости CEO компании Quoine, которой принадлежит криптовалютная биржа Quoineх, Майк Каямори.

"Думаю, что биткоины станут мировой валютой, но я не говорю, что они возьмут верх над долларом США, просто люди смогут ими пользоваться", — отметил Каямори.

"Я не думаю, что какое-то правительство или центральный банк сможет ликвидировать биткойн. Думаю, это более предпочтительная форма вложения, чем в золото, она имеет ценность. С золотом трудно обращаться, а биткоины легко пересылать. Думаю, это более превосходная версия золота", — сказал Каямори.

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