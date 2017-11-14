В ОДК назвали сроки разработки двигателя для широкофюзеляжного самолета

Модели самолетов на стенде Российской Федерации на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017.

Модели самолетов на стенде Российской Федерации на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017.

ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости, Сергей Сафронов. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) планирует завершить разработку двигателя для широкофюзеляжного самолета в 2025 году, сообщил РИА Новости во вторник на авиасалоне в Дубае официальный представитель корпорации.

Россия и Китай намерены совместно разрабатывать широкофюзеляжный самолет. Как заявил накануне на выставке глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, в рамках этого проекта будет совместно создаваться и двигатель для нового самолета.

"Разработку ПД-35 планируется завершить в 2025 году. При этом уровень основных технических характеристик двигателя ПД-35 позволяет рассматривать его в качестве силовой установки самолета CR929 (российско-китайский широкофюзеляжный самолет – ред.)", — рассказал представитель ОДК.

В рамках авиационной выставки Aviation Expo China 2017 в Пекине ОДК 20 сентября подписала с китайской компанией AECC Commercial Aircraft Engine Co., Ltd. (AECC CAE) меморандум о сотрудничестве по разработке газотурбинного двигателя для перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС).

Первоочередные задачи программы создания двигателя для ШФДМС будут включать в себя проведение совместных исследований рынка широкофюзеляжных самолетов и конкурентного анализа продукции, определение требований потенциальных заказчиков и уточнение основных технических параметров двигателей.