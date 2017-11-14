МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. "Аэрофлот" попросил главу Росавиации Александра Нерадько устранить замечания к новой автоматизированной системе (АС) управления воздушным движением "Синтез-АР4", в частности, авиакомпания пожаловалась на рост в 2,5 раза числа задержанных рейсов, прибывающих в "Шереметьево", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо замгендиректора авиакомпании по работе с клиентами Вадима Зингмана.

В качестве причины задержек называются "ограничения управления воздушным движением в зоне аэропорта", связанные с векторением (указание пилоту конкретного курса, чтобы судно выдерживало необходимую линию пути) и скоплением самолетов. АС обеспечивает управление воздушным движением в московской зоне и над центром европейской части России, пишет газета. Она установлена в новом центре управления полетами (ЦУП) московской воздушной зоны, который был введен в эксплуатацию 10 октября. Обслуживанием воздушного движения занимается ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (ГК по ОрВД).

Сообщается, что новая АС и ЦУП "должны были позволить применять новые процедуры при обслуживании воздушного движения и внедрять бесконфликтную структуру воздушного пространства, что ранее сдерживало увеличение пропускной способности", напоминает Зингман. Но, по его словам, с вводом новой АС "так и не были решены вопросы сбалансированности потоков прилета и вылета и назначаемости расчетного времени взлета и посадки".

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В ГК по ОрВД изданию подтвердили факт получения письма, ответ на него подготовлен и направлен в Росавиацию для предоставления авиакомпании. Как отмечают в госкорпорации, ситуация, о которой идет речь в письме, не имеет отношения к работе АС в новом ЦУПе. Задержки обусловлены инфраструктурными ограничениями аэропорта "Шереметьево". Также там считают, что значительное влияние на задержки рейсов оказывают непунктуальность прибытия и несоблюдение "Аэрофлотом" слотовой дисциплины.

Сейчас новая АС в ЦУПе функционирует надежно, нештатные ситуации на начальном этапе ее эксплуатации не могли повлиять на безопасность полетов и пропускную способность, утверждают в ГК по ОрВД. Новый ЦУП с введенной АС способен увеличить пропускную способность в московской воздушной зоне более чем в полтора раза после введения новой структуры воздушного пространства, говорят там. В "Шереметьево" изданию сообщили, что этот вопрос находится в исключительной компетенции ГК по ОрВД.

В "Аэрофлоте" газете сообщили, что после ввода в строй нового московского ЦУПа качественного улучшения в организации воздушного движения нет. В "Домодедово" изданию заявили, что никаких изменений с началом работы нового ЦУПа не зафиксировано.