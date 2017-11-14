В Китае розничные продажи выросли на 10% в годовом выражении

ПЕКИН, 14 ноя — РИА Новости. Розничные продажи в Китае в октябре выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического бюро.

Показатель оказался ниже, чем в сентябре, когда рост розничных продаж составил 10,3%, а также хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали роста до 10,4%.

Рост продаж за первые десять месяцев года составил 10,3%, несколько замедлившись в сравнении с общим показателем за первые три квартала текущего года в 10,4%.

Общая сумма продаж за октябрь составила 3,42 триллиона юаней (515,8 миллиардов долларов). Сумма продаж за первые десять месяцев 2017 года составила 29,74 триллиона юаней (4,48 триллиона долларов).

При этом продажи в городах за десять месяцев выросли на 10%, а в сельской местности — на 12%.

Онлайн-продажи за первые десять месяцев 2017 года выросли на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5,53 триллионов юаней.

Объем розничных продаж в Китае по итогам 2016 года вырос на 10,4%, составив 33,23 триллиона юаней (4,84 триллиона долларов). Объем розничных онлайн-продаж вырос на 26,2%, до 5,15 триллиона юаней (750 миллиардов долларов).