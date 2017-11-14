В МЭА рассказали об уровне добычи нефти в России к 2040 году

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Добыча нефти и конденсата в России к 2040 году может снизиться почти на 24%, до 8,6 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем 2016 года в 11,3 миллиона баррелей в сутки, следует из базового сценария ежегодного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2017 (WEO-2017).

При этом агентство улучшило этот показатель по сравнению с прошлогодним прогнозом на 0,1 миллиона баррелей в сутки. В среднесрочной перспективе (к 2025 году) добыча нефти и конденсата в РФ снизится на 7%, до 10,5 миллиона баррелей нефти в сутки.

"Прогноз по добыче нефти в России был пересмотрен в сторону повышения…, принимая во внимание ту устойчивость, которую продемонстрировали нефтяные компании, несмотря на падение нефтяных цен и санкции, ограничившие доступ к финансированию и технологиям", — отмечает МЭА.

"В долгосрочной перспективе, однако, добыча нефти в России, согласно прогнозу, будет постепенно снижаться, поскольку новых добычных проектов в Восточной Сибири и Арктике, а также проектов по разработке трудноизвлекаемых запасов, не хватит для того, чтобы компенсировать снижение производства на зрелых месторождениях в Западной Сибири и Волго-Уральском регионе", — резюмирует агентство.