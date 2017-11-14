В МЭА спрогнозировали уровень добычи газа в России к 2040 году

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости/Прайм. Добыча газа в России к 2040 году может увеличиться на 22,4%, до 788 миллиардов кубометров по сравнению с показателем 2016 года, следует из базового сценария ежегодного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2017 (WEO-2017).

При этом агентство улучшило этот показатель по сравнению с прошлогодним прогнозом на 30 миллиардов кубометров. В среднесрочной перспективе (к 2025 году) добыча газа в РФ вырастет на 11,5%, до 718 миллиарда кубометров, также прогнозирует МЭА.

В целом добыча газа в мире к 2040 году увеличится на 46%, до 5,304 триллиона кубометров, что будет соответствовать мировому спросу на "голубое топливо", полагает агентство. "США, Россия и Иран — три крупнейших производителя газа на сегодняшний день — сохранят свои позиции согласно новому прогнозу, хотя Китай к 2040 году приблизится в этом отношении к позиции Ирана", — сообщается в докладе.

В то же время, крупнейшим потребителем газа в мире к 2040 году останется США, прогнозирует МЭА. Спрос на "голубое топливо" в Штатах к этому времени увеличится на 13% по сравнению с уровнем 2016 года, до 880 миллиардов кубометров.

Вторым по величине потребителем газа к 2040 году, по мнению МЭА, станет Китай. К этому времени КНР будет использовать "голубое топливо" больше, чем все страны Евросоюза вместе взятые. Спрос на газ в Китае к 2040 году вырастет почти в 3 раза, до 610 миллиардов кубометров. При этом в ЕС этот показатель, напротив, снизится на 2%, до 454 миллиардов кубометров.