В МЭА спрогнозировали спрос на нефть к 2040 году

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило свою оценку по росту спроса на нефть в мире к 2040 году на 1,4 миллиона баррелей в день по сравнению с прошлогодним прогнозом, ожидая, что показатель увеличится на 12%, до 104,9 миллиона баррелей в сутки, следует из базового сценария ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2017 (WEO-2017).
"Снижение спроса на нефть в долгосрочной перспективе в странах с развитой экономикой будет более чем компенсировано ростом спроса…. в странах Азиатско-Тихоокеанского региона", — отмечается в прогнозе. Так, МЭА подчеркивает, что потребление нефти в Индии обеспечит почти половину роста мирового спроса на нефть к 2040 году.
Важным драйвером роста показателя останется и Китай. Однако к концу 2020-х годов Индия превзойдет КНР по потреблению "черного золота". Кроме того, источниками роста спроса на нефть станут также страны Африки и Ближнего Востока. Последние, в частности, превзойдут по данному показателю государства Европы, что является "очевидным сигналом смещения географии спроса" на нефть.
Что касается предложения на рынке нефти, то в среднесрочной и долгосрочной перспективе оно будет примерно на уровне спроса. При этом до 2025 года основным источником роста показателя станут страны вне ОПЕК, 80% которого обеспечат США. Однако затем добыча в этих государствах начнет снижаться, а страны ОПЕК вновь станут главным источником удовлетворения растущего спроса на нефть. Таким образом, доля ОПЕК на рынке "черного золота" к 2025 году снизится до 41% с текущих 43%, но вырастет до 46% к 2040 году.