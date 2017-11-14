В МЭА спрогнозировали спрос на нефть к 2040 году

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило свою оценку по росту спроса на нефть в мире к 2040 году на 1,4 миллиона баррелей в день по сравнению с прошлогодним прогнозом, ожидая, что показатель увеличится на 12%, до 104,9 миллиона баррелей в сутки, следует из базового сценария ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2017 (WEO-2017).

Агентство также улучшило оценку по росту спроса на нефть к 2025 году — на 2,1 миллиона баррелей в сутки выше прошлогоднего прогноза. МЭА полагает, что показатель увеличится к этому времени на 7%, до 100,3 миллиона баррелей в сутки.

"Снижение спроса на нефть в долгосрочной перспективе в странах с развитой экономикой будет более чем компенсировано ростом спроса…. в странах Азиатско-Тихоокеанского региона", — отмечается в прогнозе. Так, МЭА подчеркивает, что потребление нефти в Индии обеспечит почти половину роста мирового спроса на нефть к 2040 году.

Важным драйвером роста показателя останется и Китай. Однако к концу 2020-х годов Индия превзойдет КНР по потреблению "черного золота". Кроме того, источниками роста спроса на нефть станут также страны Африки и Ближнего Востока. Последние, в частности, превзойдут по данному показателю государства Европы, что является "очевидным сигналом смещения географии спроса" на нефть.

Основной спрос на нефть в долгосрочной перспективе будет обеспечен такими областями, как перевозка грузов, авиация и нефтехимия. Однако рост числа электромобилей в мире с 2025 года начнет оказывать ощутимый эффект на потребление нефти. Так, по прогнозу МЭА, к 2040 году число электрокаров достигнет 280 миллионов (15% от общего числа автомобилей в мире), что снизит потребность почти на 2,5 миллиона баррелей нефти в день. "Тем не менее, никакого пика спроса на нефть до 2040 года не будет", — подчеркивает МЭА.

Что касается предложения на рынке нефти, то в среднесрочной и долгосрочной перспективе оно будет примерно на уровне спроса. При этом до 2025 года основным источником роста показателя станут страны вне ОПЕК, 80% которого обеспечат США. Однако затем добыча в этих государствах начнет снижаться, а страны ОПЕК вновь станут главным источником удовлетворения растущего спроса на нефть. Таким образом, доля ОПЕК на рынке "черного золота" к 2025 году снизится до 41% с текущих 43%, но вырастет до 46% к 2040 году.