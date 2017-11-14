Американские фондовые индексы незначительно выросли

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Индексы основных американских фондовых бирж завершили понедельник осторожным ростом на фоне ожидания инвесторами новостей по налоговой реформе, свидетельствуют данные торгов.
На прошлой неделе финансовый комитет сената США представил свой план налоговой реформы, отличающийся от предложений палаты представителей по ряду ключевых вопросов. Согласно плану, в том числе, предлагается отложить снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35% до 2019 года.
Теперь участники рынка настороженно следят за развитием событий, связанных с обещанной реформой.
"Законопроект сената существенно отличается от проекта палаты представителей, что приводит к задержке, поскольку палаты устраняют разногласия в рамках комитета", – пояснили аналитики Morgan Stanley в записке для клиентов.
Американский производитель компонентов для мобильных устройств Qualcomm в понедельник отклонил предложение Broadcom о поглощении, сообщила компания в релизе. Производитель микросхем Broadcom ранее предложил купить своего конкурента Qualcomm за 130 миллиардов долларов. Объединенная компания могла бы стать третьим по величине производителем микрочипов в мире.