Американские фондовые индексы незначительно выросли

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Индексы основных американских фондовых бирж завершили понедельник осторожным ростом на фоне ожидания инвесторами новостей по налоговой реформе, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,07%, до 23439,70 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,1%, до 2584,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,1%, до 6757,60 пункта.

На прошлой неделе финансовый комитет сената США представил свой план налоговой реформы, отличающийся от предложений палаты представителей по ряду ключевых вопросов. Согласно плану, в том числе, предлагается отложить снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35% до 2019 года.

Теперь участники рынка настороженно следят за развитием событий, связанных с обещанной реформой.

В понедельник стало известно, что дефицит бюджета США в октябре 2017-2018 финансового года составил 63,214 миллиарда долларов после сентябрьского профицита в 8 миллиардов, тогда как эксперты прогнозировали 50 миллиардов.

"Законопроект сената существенно отличается от проекта палаты представителей, что приводит к задержке, поскольку палаты устраняют разногласия в рамках комитета", – пояснили аналитики Morgan Stanley в записке для клиентов.

Американский производитель компонентов для мобильных устройств Qualcomm в понедельник отклонил предложение Broadcom о поглощении, сообщила компания в релизе. Производитель микросхем Broadcom ранее предложил купить своего конкурента Qualcomm за 130 миллиардов долларов. Объединенная компания могла бы стать третьим по величине производителем микрочипов в мире.