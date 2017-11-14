Миллер рассказал об увеличении поставок газа в Турцию

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости/Прайм. "Газпром" с 1 января по 13 ноября увеличил поставки газа в Турцию на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 24,8 миллиарда кубометров, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Спрос на российский газ в Турции очень высокий. По предварительным данным, с 1 января по 13 ноября "Газпром" поставил в республику 24,8 миллиарда кубометров — на 21,7% или на 4,4 миллиарда кубометров больше, чем на эту дату в 2016 году. Ровно столько же газа — 24,8 миллиарда кубометров — мы экспортировали в Турцию за весь прошлый год. А сейчас — менее чем за десять с половиной месяцев. Это очень хороший результат и ещё одно наглядное подтверждение востребованности газопровода "Турецкий поток", строительство которого идет полным ходом", — сказал журналистам Миллер после встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Газопровод "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).