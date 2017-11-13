Путин и Эрдоган обсудили отмену ограничений на поставки сельхозпродукции

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 13 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 13 ноября 2017

СОЧИ, 13 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом меры по ликвидации ограничений на поставки сельхозпродукции.

"В развитие договоренностей по итогам нашей встречи с господином Эрдоганом в Анкаре возобновлен ввоз целого ряда продуктов из Турции. Сегодня мы обсудили совместные меры по ликвидации ограничений на другие виды сельхознаименований", — сказал Путин по итогам переговоров.