Посол США надеется, что продажи американского вина в России резко возрастут

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Посол США Джон Хантсман надеется, что в ближайшие месяцы продажи американского вина в России возрастут в три или четыре раза.

"Интересно, что все 50 штатов США производят вино, включая даже штат Юта, это замечательно. Но 90% вина производится в Калифорнии. И я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы сможем нарастить продажи (калифорнийского) вина здесь, в России в три или даже в четыре раза. Потому что дело не просто в продаже вина, речь идет о развитии двусторонних отношений, это то, что мы делаем как представители США в России", — заявил Хантсман на вечере, где был представлен фильм о выдающемся виноделе Андрее Челищеве.

Андрей Челищев — русский аристократ, чья семья после революции 1917 года эмигрировала в Европу. Он посвятил свою жизнь искусству виноделия, став легендой индустрии на обоих континентах. И именно его талант и огромные усилия помогли возродить виноделие в Калифорнии, практически уничтоженное в период "Сухого закона". С тех пор объем производства калифорнийских вин многократно увеличился, достигнув 3,5 миллиарда литров в 2016 году.

Гостям вечера был показан фильм "Андрей — Голос вина" (André: The Voice of Wine), который ранее был представлен на 39-м ММКФ.

Открывая вечер Джон Хантсман признался, что больше всего в своей деятельности он ценит именно "народную дипломатию".

"В наших отношениях (России и США) мы обсуждаем разные вопросы — безопасности, двустороннюю, глобальную повестку. Но именно контакты между людьми — это то, что для меня более ценно. Именно так мы понимаем, что нас объединяет, и где у нас есть общие интересы… История Андрея Челищева — это пример глубоких исторических связей между Россией и США", — сказал Хантсман.

"Нас здесь сегодня объединяет надежда, что мы продолжим развивать значительное наследие Андрея Челищева, который мог объединять людей ради какой-то общей цели. Ведь подумайте, когда цели США и России совпадают, мы можем посылать астронавтов в космос, можем обеспечивать мир. Иногда кажется, что мы стоим на краю, но когда нам удается сохранить мир — это хорошая работа", — отметил посол США.