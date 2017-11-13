В Карачаево-Черкесии открылся селекционно-семеноводческий центр

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на церемонии открытия селекционно-семеноводческого центра по производству семян зерновых и масличных культур

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на церемонии открытия селекционно-семеноводческого центра по производству семян зерновых и масличных культур

ЧЕРКЕССК, 13 ноя — РИА Новости. Селекционно-семеноводческий центр по производству семян зерновых и масличных культур открылся на площадке ООО "Хаммер" в понедельник в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба главы республики.

В официальном запуске первого центра приняли участие министр сельского хозяйства России Александр Ткачев и глава республики Рашид Темрезов.

Глава КЧР Рашид Темрезов в своем приветствии отметил, что в современных экономических условиях сельское хозяйство остро нуждается в отечественных высококачественных и недорогих семенах.

"Это предприятие, которое мы сегодня официально открываем, полностью соответствует выполнению задачи, которую ставит перед нами руководство страны — обеспечение внутреннего российского агропромышленного комплекса отечественным сырьем и далее — импортозамещающей продукцией", — сказал глава республики.

В рамках первого этапа проекта созданы цеха предварительной очистки, сушильный и калибровочный, а также лаборатория и складские помещения. Приобретено и установлено новейшее технологическое оборудование от производителей, лидирующих в этой отрасли, предназначенное для производства высококачественных семян.

Второй этап проекта предполагает строительство оптово-распределительного центра. Это шесть зернохранилищ по 14 тысяч квадратных метров каждое, а также сушильный цех. На сегодняшний день уже построено два зернохранилища, позволяющие задействовать всю мощность селекционно-семеноводческого центра.

Для центра приобретено и установлено новейшее технологическое оборудование. С введением в строй комплекса с высокоэффективным оборудованием, соответствующим современным передовым технологиям, ООО фирма "Хаммер" будет получать качественную продукцию, имеющую низкую себестоимость. По планам компании будет производиться 10 тысяч тонн семян в год, что полностью покрывает потребности Карачаево-Черкесии и позволяет продавать семена в другие регионы страны.

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