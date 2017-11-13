"Швабе" — традиционный участник выставки MEDICA в Дюссельдорфе

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российский холдинг "Швабе" рассчитывает провести продуктивные переговоры с зарубежными партнерами-участниками 49-й международной специализированной выставки медицинского оборудования, инструментов и лекарственных препаратов MEDICA 2017 в Дюссельдорфе, сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин, комментируя участие холдинга в выставке.

В экспозицию холдинга вошли высокотехнологичные медицинские разработки в области неонатологии и анестезиологии предприятия "Швабе" — Уральского оптико-механического завода (УОМЗ). В линейке неонатального оборудования "Швабе" демонстрирует: инкубатор интенсивной терапии, аппарат поддержки дыхания, неонатальный инфракрасный обогреватель, облучатель фототерапевтический неонатальный, а также увлажнитель дыхательных смесей, детскую неонатальную кроватку и фиброоптическую систему для фототерапии новорожденных.

"Почти полвека MEDICA играет роль ключевой международной выставочной площадки в области здравоохранения. На мероприятии мы традиционно представляем передовые медицинские изделия, обладающие высоким экспортным потенциалом. Уверен, что нынешняя выставка позволит нам провести продуктивные встречи с зарубежными партнерами и потенциальными заказчиками", ‒ сообщил Ожгихин.

Выставка MEDICA проводится в Германии с 1969 года. В 2016 году в мероприятии приняли участие свыше 5100 экспонентов из 70 стран мира. С передовыми разработками производителей ознакомились более 127 тысяч представителей медицинской отрасли из 140 государств.