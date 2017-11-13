Суд отложил рассмотрение спора банка "Югра" с ЦБ по отзыву лицензии

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 18 декабря рассмотрение заявления банка "Югра", в котором он требует признать незаконным приказ ЦБ об отзыве лицензии, а также восстановить ее, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд отложил слушания в связи с привлечением в понедельник к процессу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в статусе третьего лица без самостоятельных требований. АСВ в течение трех недель до отзыва лицензии исполняло обязанности временной администрации "Югры".