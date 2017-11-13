Депутат объяснил рост числа банкротств российских компаний

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Увеличение числа банкротств компаний в России связано с тем, что более активно стали применяться нормы закона о банкротстве с целью закрытия компаний и списания долгов, полагает председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ранее отмечал, что уровень банкротств компаний в России в сентябре приблизился к историческому максимуму, достигнутому в октябре 2009 года. По данным аналитиков, в третьем квартале число банкротств в экономике РФ выросло на 3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 12,4% — по сравнению с третьим кварталом 2016 года.

"С точки зрения объема банкротств – это просто прямой признак действия закона о банкротстве, которым люди просто стали активно пользоваться для того, чтобы официально закрыть компании и списать долги", — сказал он РИА Новости.

"Раньше они просто бросали компании и компании как бы "висели": ничего с ними не происходило, они не работали. Многие не понимали, как их ликвидировать, как выходить из уставов акционерных обществ. Сегодня люди стали пользоваться законом о банкротстве", — считает депутат.

Таким образом, с точки зрения банкротств "хорошая тенденция" происходит, уверен Жигарев. "Во всяком случае, мы видим через налоговую службу и четко сегодня понимаем, какие компании, условно говоря, "заморожены", а какие действительно перестают работать", — пояснил он.

Соответственно, появляется информация, на какие направления надо обратить, в первую очередь, внимание в бизнесе, где "мы проседаем" по отраслям с наибольшим количеством компаний в процедуре банкротства, отметил глава думского комитета.