Ливия поддержала продление соглашения о сокращении добычи нефти

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Ливия поддерживает продление соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2018 года, сообщил РИА Новости представитель Ливии в совете управляющих ОПЕК Мохаммед Аун.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.
Ливия и Нигерия по условиям венской сделки освобождены от обязательств сокращения добычи. В октябре Ливия увеличила производство нефти в месячном выражении на 42,3 тысячи баррелей в сутки, до 962 тысячи баррелей в сутки.
В конце октября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд сообщил, что королевство поддерживает продление соглашения о сокращении добычи нефти. В начале октября президент РФ Владимир Путин заявил, что соглашение, если будет продлено, то как минимум до конца 2018 года.