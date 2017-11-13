Ливия поддержала продление соглашения о сокращении добычи нефти

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Ливия поддерживает продление соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2018 года, сообщил РИА Новости представитель Ливии в совете управляющих ОПЕК Мохаммед Аун.

"Да, Ливия поддерживает продление соглашения по снижению добычи. Мы поддерживаем на целый год", — ответил Аун на соответствующий вопрос.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Ливия и Нигерия по условиям венской сделки освобождены от обязательств сокращения добычи. В октябре Ливия увеличила производство нефти в месячном выражении на 42,3 тысячи баррелей в сутки, до 962 тысячи баррелей в сутки.

В Вене 30 ноября состоится встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи "черного золота", входящих и не входящих в ОПЕК. В преддверии этой встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят представители только пяти стран соглашения: Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

В конце октября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд сообщил, что королевство поддерживает продление соглашения о сокращении добычи нефти. В начале октября президент РФ Владимир Путин заявил, что соглашение, если будет продлено, то как минимум до конца 2018 года.