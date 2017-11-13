Татарстан станет пилотным регионом по системной реализации проектов ГЧП

КАЗАНЬ, 13 ноя — РИА Новости. Председатель правления Национального центра государственно-частного партнерства (ГЧП) Павел Селезнев предложил Татарстану стать пилотным в России регионом по отработке системного подхода к реализации проектов ГЧП, идею поддержал президент республики Рустам Минниханов.

"На сегодняшний день мы хотели бы, как институт развития, продвинуть идею, подход, который существует в других странах. Это как раз формирование четкой, понятной программы инфраструктурной годовой, когда мы вместе с отраслевыми ведомствами определяемся по конкретным проектам, формируем портфель, "дорожную карту" пилотных проектов по ГЧП в разных отраслях, согласовываем ее с руководителем (в данном случае с главой республики) и дальше в рамках этой "дорожной карты" двигаемся", — сказал Селезнев в ходе форума по ГЧП.

Он предложил Татарстану выступить пилотным в РФ регионом, который бы более системно подошёл к проектам ГЧП. По его мнению, это, в частности, необходимо для инвесторов и будет способствовать привлечению инвестиций. "Инвесторы должны понимать, что есть конкретная программа, утверждённая главой, согласованная с отраслевыми ведомствами, с муниципалитетами. В такие программы проще привлекать финансирование, по такому пути давно уже идут Англия, Франция, другие европейские страны. То есть, есть инфраструктурные программы, под которые формируется конкретно пул инвесторов и привлекаются инвестиции. Мне кажется, что именно республика Татарстан должна стать пилотной в РФ, которая именно системно подходит к процессам ГЧП", — сказал Селезнев.

Президент Татарстана отметил, что республика поддерживает эту идею, готова провести обучающий семинар, сформировать годовой план с привлечением всех министерств и ведомств и следовать ему в дальнейшем. Татарстан, по его информации, входит в десятку регионов-лидеров по уровню развития ГЧП.

"Мы видим механизм государственно-частного партнёрства как инструмент усиления инвестиционной деятельности в Татарстане. Доступ частных компаний в государственный сектор позволит экономить и эффективно расходовать бюджетные средства, послужит модернизации федеральной, региональной и муниципальной инфраструктуры, повысит качество услуг в сфере здравоохранения, ЖКХ, транспорта, энергетики", — считает глава республики.

Минниханов уверен, что необходимо в целом пересмотреть подходы к ГЧП на государственном уровне, чтобы механизм стал более эффективным. Но республика, по его словам, уже сегодня готова запустить механизм ГЧП в отдельных отраслях, например, в медицине, услугах социального характера. По его информации, в сфере ЖКХ в Татарстане заключено 146 концессионных соглашений в 15 муниципальных районах, каждый пятый объект коммунальной инфраструктуры передан в концессию, в отрасль будет привлечено дополнительно более 1,1 миллиарда рублей частных инвестиций. В настоящее время на разной стадии проработки находится несколько проектов в сфере дорожного строительства, заключено восемь концессионных соглашений в сфере здравоохранения.

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