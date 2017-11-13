Виноделы не видят причин для подорожания шампанского в России к Новому году

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Причин для роста цен на шампанское и игристые вина в России накануне Нового года нет, а в следующем году возможно подорожание напитка в пределах 5%, считает глава Ассоциации производителей игристых вин Алан Соколов.

Газета "Известия" в понедельник написала, что стоимость шампанского и игристых вин к Новому году вырастет на 10-15%. Импортеры, которых опросило издание, утверждают, что это произойдет вследствие неурожая в Европе, в том числе во французской провинции Шампань.

"Не вижу предпосылок для этого. Видел это сообщение, в комментариях указывается неурожай за рубежом — эта новость касается больше импортного шампанского. Согласен с некоторыми комментариями о том, что в настоящий момент к сезону все подготовились и уже завезли продукцию по ценам существующим. Потом возможно спекулятивное повышение цен, но это на совести импортеров", — сказал Соколов.

"Что касается российского шампанского, то к этому Новому году такого подорожания мы не ожидаем. В следующем году цены на шампанское могут вырасти из-за неурожая. Но потребители такой рост не сильно заметят, в пределах 5%. Через год потребитель привыкнет к новой цене, и это будет не сильно заметно для его кошелька", — добавил руководитель профильной ассоциации.

Другой эксперт — глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз — в комментарии РИА Новости высказал похожее мнение. Согласно его прогнозу, цены на шампанское и игристые вина не вырастут в России накануне Нового года, подорожание этих напитков возможно в 2018 году, в первую очередь импортных.

Ранее статистическое бюро министерства сельского хозяйства Франции Agreste сообщило, что производство вина в стране сократится до рекордно низкого уровня из-за весенних холодов и дождей. По прогнозам бюро, урожай 2017 года будет на 17% ниже, чем в 2016 году, и на 16% ниже, чем в среднем за последние пять лет. Ожидается, что объемы винопроизводства сократятся с 45 миллионов гектолитров в 2016 году до 38 миллионов гектолитров в текущем.