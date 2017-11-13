МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США планирует конкурировать с РФ на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2017 "не как обычно, а выкручивая руки" потенциальным российским партнерам-покупателям, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Работа здесь (на выставке) сложная, потому что на каждом углу чувствуется горячее дыхание американцев нам в спину. Всем известно, что они не собираются с нами конкурировать как обычно, а планируют конкурировать, выкручивая руки нашим потенциальным партнерам-покупателям", — сказал в эфире телеканала "Россия 24" Рогозин, возглавивший российскую делегацию на выставке.

По его словам, именно по этим причинам предложение российской стороны должно быть наилучшим и по цене и по качеству.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2017 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 12 по 16 ноября. Авиасалон проводится с 1989 года при содействии правительства, гражданской авиации эмирата Дубай и министерства обороны ОАЭ один раз в два года. Входит в пятерку крупнейших авиашоу мира. Его тематика — вооружение и военная техника военно-воздушных сил, средства противовоздушной обороны, космическая техника, гражданская авиация и технологии. Нынешняя выставка, собравшая более 1,2 тысячи участников из разных стран мира, стала 15-й по счету.