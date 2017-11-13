Путин назвал работу экономистов и финансистов творческой и кропотливой

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям торжественного мероприятия, посвященного Дню экономиста, назвав труд работающих в экономической сфере творческим и кропотливым. Послание президента опубликовано на сайте Кремля в понедельник.

"Приветствую вас на торжественном мероприятии, посвященном Дню экономиста. Все, кто знаком с тонкостями профессий экономиста и финансиста, знают, что этот кропотливый, творческий труд требует от человека не только высочайшей компетентности, но и незаурядных личных качеств — терпения, добросовестности, умения мыслить на перспективу, видеть за документами и цифрами статистики нужды людей, стратегические цели развития страны", — говорится в телеграмме Путина.

По словам президента, отрадно, что участники мероприятия с уважением относятся к традициям, заложенным многими поколениями предшественников, стремятся успешно решать стоящие перед ними задачи, уделяют внимание вопросам профессионального роста, совершенствования профильного образования в соответствии с современными мировыми стандартами и требованиями.

"Уверен, что ваш форум, организованный при активном содействии городских властей Москвы – столицы России, крупного делового и финансового центра страны и мира, – пройдёт на достойном уровне и надолго запомнится его участникам", — говорится в послании.