Курс биткоина начал расти после падения на 30%

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Стоимость классической криптовалюты Bitcoin Classic (BTC), самой популярной в мире криптовалюты, утром в понедельник вернулась к росту после падения ниже отметки 6 тысяч долларов днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.32 мск курс BTC на бирже Bitfinex рос на 7,28%, до 6229 долларов. Цена образовавшейся в ходе разделения биткоина криптовалюты Bitcoin Cash (BCH) на той же бирже падала на 9,57%, до 1229 доллара.

Рост курса Bitcoin Classic и падение Bitcoin Cash связано с коррекций после того, как за минувшие выходные курс классического биткоина снизился на 10%, а общее падение менее чем за неделю составило 29%. Так, накануне курс BTC снижался до 5956 долларов, впервые с 29 октября опустившись ниже психологической отметки в 6 тысяч долларов. Новая валюта Bitcoin Cash выросла в цене с пятницы на 40%, и вечером в воскресенье цена BCH была на отметке 2426 долларов.

Зафиксированный в выходные рост стоимости Bitcoin Cash и падение цены BTC было связано с сообщением представителей Bitcoin Classic о скором прекращении обслуживания проекта, в частности, они призвали пользователей перейти на Bitcoin Cash. Сроки прекращения обслуживания BTC не сообщались, однако предполагалось, что в течение полугодия у Bitcoin Cash исчезнет слово Cash, и эта криптовалюта станет основным биткоином.

Помимо этого влияние на торги продолжает оказывать отсрочка введения изменений в сеть биткоина. На прошлой неделе в системе биткоина должно было произойти обновление протокола (SegWit2x), которое бы изменило некоторые правила. Однако в преддверии этого события ряд участников этой системы и рынка в целом обратил внимание на проблемы в эффективности сети после обновления, и оно было отложено.