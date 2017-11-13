АФК "Система" попросила провести экспертизу по спору с "Роснефтью"

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя — РИА Новости. АФК "Система" подала ходатайство в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд о проведении финансово-экономической экспертизы по спору с "Роснефтью", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Арбитражный суд Башкирии в августе частично удовлетворил иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". Суд первой инстанции взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей при общей сумме иска в 170,6 миллиарда рублей. Апелляционные жалобы на это решение подали как ответчики, так и истцы, потребовавшие полного удовлетворения иска.

АФК в своем ходатайстве просит поручить проведение судебной финансово-экономической экспертизы доктору экономических наук, профессору экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александру Давидовичу.

По мнению корпорации, эксперт должен определить размер убытков в случае их наличия, причиненных "Башнефти" в результате реорганизации в форме выделения ЗАО "Башнефть-Инвест" из "Системы-Инвест" с одновременным присоединением ЗАО "Башнефть-Инвест" к "Башнефти", в том числе размер убытков, в случае их наличия, причиненных погашением полученных "Башнефтью" по итогам реорганизации обыкновенных акций и выкупленных у акционеров привилегированных акций. Также АФК просит проверить соответствие действий в рамках реорганизации ПАО АНК "Башнефть" в 2014 году с последующим выпуском новых акций практике делового оборота при подготовке к публичному размещению акций (IPO).

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) в понедельник рассматривает жалобу АФК "Система" на решение нижестоящего арбитража о взыскании с нее 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти".