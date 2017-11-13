Первый форум ПФО по ГЧП открывается в Казани

КАЗАНЬ, 13 ноя — РИА Новости. Вопросы развития общественной инфраструктуры Приволжья и мер стимулирования привлечения частных инвестиций в эту сферу обсудят участники первого форума Приволжского федерального округа по государственно-частному партнерству, который открывается в Казани в понедельник, сообщает оргкомитет форума.

"Основной целью форума является консолидация на единой площадке представителей федеральных органов власти, руководителей субъектов Российской Федерации, входящих в состав ПФО, представителей финансовых организаций и институтов развития, строительных и инфраструктурных компаний для обсуждения ключевых тенденций развития общественной инфраструктуры Приволжья и выработки мер, направленных на стимулирование привлечения частных инвестиций в эту сферу", — говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что среди ключевых вопросов форума — новые механизмы предпроектного финансирования, роль наднациональных и региональных институтов развития в подготовке проектов государственно-частного партнёрства, необходимые условия для создания комфортной институциональной среды, а также приоритетные инфраструктурные проекты Приволжья, реализация которых планируется с применением механизмов ГЧП.

В рамках форума инвесторам будут презентованы инфраструктурные проекты, планируемые к реализации на территории Приволжского федерального округа. Наиболее перспективные проекты получат рекомендации по доработке от ведущих экспертов отрасли, а также будут включены в программу поддержки проектных инициатив, задачей которой является содействие перспективным проектам ГЧП в привлечении предпроектного финансирования и потенциальных партнеров.

Ожидается, что участие в форуме примут президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель правления Национального центра ГЧП Павел Селезнёв, главы регионов Приволжского федерального округа и представители региональных правительств.

"Прямой диалог участников форума позволит обозначить ключевые шаги, необходимые для стимулирования роста внебюджетных инвестиций в инфраструктурные проекты Приволжья. В частности, в рамках пленарной дискуссии эксперты обсудят приоритетные проекты ГЧП в ПФО, влияние федеральных мегапроектов на формирование инфраструктурного каркаса, проблемы бюджетного софинансирования и ключевые аспекты предпроектной подготовки. Итоги сессии будут сформулированы в виде предложений по доработке стратегии социально-экономического развития ПФО, а также станут основной для подготовки обращения в правительство РФ", — сообщает оргкомитет.

Организаторами мероприятия выступают Агентство инвестиционного развития Татарстана и Национальный центр государственно-частного партнерства при поддержке Совета Федерации и Агентства стратегических инициатив.

Другие новости региона читайте здесь >>