"Ростех" не исключает возможности продажи своего пакета акций в "Аэрофлоте"

ДУБАЙ, 13 ноя — РИА Новости. "Ростех", владеющий 3,5% акций в крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот", не исключает продажи своего пакета, сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Намерения нарастить пакет акций — точно нет. А продать — может быть и продадим, если цена акций вырастет", — сказал он.

Ранее авиакомпания объявила о размещении 4,84% акций, выручку от продажи бумаг сама компания оценила в 9,8 миллиарда рублей. После реализации предложения доля акций "Аэрофлота" в свободном обращении составляет 45,2%. Доля Росимущества превышает 51%.

"Вы знаете, сейчас "Аэрофлот" свои акции продал, после этого рынок начал падать. Мы подождем, пока поднимется опять до того же уровня, потом уже можем подумать о продаже", — заявил Чемезов.

При этом глава корпорации добавил, что "Ростех" не рассматривает продажу своих акций в авиакомпании по частям. "Частичной продажи акций "Аэрофлота" не планируем. Рассматриваем продажу всего нашего пакета сразу. Пока цена не вырастет — будем его держать", — отметил он.