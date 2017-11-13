АФК "Система" попросила суд начать рассмотрение иска "Роснефти" с начала

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя — РИА Новости. Представитель АФК "Система" в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде заявил ходатайство о переходе к рассмотрению дела по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей по правилам первой инстанции, передает корреспондент РИА "Новости" из зала суда.

Арбитражный суд Башкирии в августе частично удовлетворил иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". Суд первой инстанции взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей при общей сумме иска в 170,6 миллиарда рублей. Апелляционные жалобы на это решение подали как ответчики, так и истцы, потребовавшие полного удовлетворения иска.

По мнению АФК, арбитраж Башкирии допустил три процессуальных нарушения, являющихся основанием для отмены судебного акта и рассмотрения дела по существу с самого начала — иск рассмотрен незаконным составом суда, суд отказался привлечь к делу заинтересованных лиц (акционеров "Башнефти"), суд допустил одновременное изменение предмета и основания иска.

"Просим… Отменить решение арбитражного суда республики Башкортостан от 30. 08.2017 года… Перейти к рассмотрению дела… по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции", — говорится в ходатайстве "Системы".

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) в понедельник рассматривает жалобу АФК "Система" на решение нижестоящего арбитража о взыскании с нее 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти".