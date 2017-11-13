Медведев рассказал о потенциале товарооборота России и АСЕАН

МАНИЛА, 13 ноя — РИА Новости/Прайм. Товарооборот между Россией и странами АСЕАН имеет потенциал для многократного роста, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Далеко не все возможности мы сумели реализовать по сравнению с тем потенциалом, который есть. Товарооборот между РФ и экономическим сообществом АСЕАН не так велик, как мы бы хотели. Он колеблется в размерах до 15 миллиардов долларов в год", — сказал Медведев, выступая на сессии Делового и инвестиционного саммита АСЕАН-2017.

Совокупный товарооборот Россия-АСЕАН составил в 2016 году 13,6 миллиарда долларов.

По словам Медведева, в текущем году показатель уже вырос на треть.

"Но потенциал существенно больше. Он (товарооборот) может быть больше в разы, потенциально может быть даже в десятки раз. Поэтому нужно будет сделать все, чтобы развить эти отношения на новую основу", — добавил глава российского правительства.