Медведев рассказал о потенциале товарооборота России и АСЕАН

МАНИЛА, 13 ноя — РИА Новости/Прайм. Товарооборот между Россией и странами АСЕАН имеет потенциал для многократного роста, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Совокупный товарооборот Россия-АСЕАН составил в 2016 году 13,6 миллиарда долларов.
По словам Медведева, в текущем году показатель уже вырос на треть.
"Но потенциал существенно больше. Он (товарооборот) может быть больше в разы, потенциально может быть даже в десятки раз. Поэтому нужно будет сделать все, чтобы развить эти отношения на новую основу", — добавил глава российского правительства.