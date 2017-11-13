В 2017 году "Русал" увеличил прибыль до 782 миллионов долларов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Чистая прибыль ОК "Русал" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе-сентябре 2017 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,4% и составила 782 миллиона долларов, следует из сообщения компании.

Скорректированная чистая прибыль за девять месяцев увеличилась в 2,9 раза, до 727 миллионов долларов, нормализованная чистая прибыль выросла на 49,2%, до 1,122 миллиарда долларов. Показатель скорректированной EBITDA возрос на 42,4%, до 1,534 миллиарда долларов, выручка увеличилась на 21,3%, до 7,224 миллиарда долларов.

Чистый долг компании на 30 сентября текущего года составил 7,592 миллиарда долларов против 8,421 миллиарда долларов на конец 2016 года.

ОК "Русал" — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек. По итогам девяти месяцев 2017 года "Русал" увеличил производство алюминия на 0,3%, до 2,763 миллиона тонн.