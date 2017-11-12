Россия и ОАЭ планируют совместную разработку пассажирского самолета

ДУБАЙ, 12 ноя — РИА Новости. Россия и ОАЭ планируют совместную разработку транспортного самолета, а также пассажирского самолета на базе МС-21, заявил журналистам в воскресенье в ходе авиасалона Dubai Airshow 2017 гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Они (эмиратская сторона — ред.) хотят вместе с нами и транспортный большой самолет создавать, и пассажирский на базе МС-21-400. Пожеланий у них очень много. Кстати, с наследным принцем в ОАЭ в том числе и на эту тему говорили", — сказал Чемезов.

По его словам, в ближайшее время будет создана российско-эмиратская рабочая группа по совместному созданию лайнера на базе МС-21.