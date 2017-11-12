В Кремле рассказали об отношениях Манафорта с Дерипаской

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Обвинение американского министра торговли Уилбура Росса в связях с Россией абсурдно, в Москве на официальном уровне о каких-либо его контактах не знали, а у бывшего главы штаба Трампа Пола Манафорта взаимодействие с российским бизнесменом Олегом Дерипаской было исключительно коммерческими, оно также не связано с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что "в России ничего не знали об этих контактах на официальном уровне". "Поэтому тоже здесь какие-то обвинения или упреки в адрес официальной Москвы и в адрес президента Путина абсолютно не уместны", — сказал он.
Песков подчеркнул, что в Москве ничего не знают о бизнесе Росса. "Его шипинговая компания может и работать по всему миру, и здесь официальные власти России опять же не обладают какими-то данными на этот счет", — подчеркнул Песков.
"Известно также, что у него (Манафорта — ред.) были отношения с нашим предпринимателем Олегом Дерипаской, но опять же эти отношения имели исключительно коммерческий характер, и они не могли каким-то образом быть связаны с Кремлем или с официальной Москвой. Мы даже слышали, что у Манафорта и Дерипаски были споры, которые они решали в суде, но деталями никакими в Кремле мы не обладаем, и не обладает президент Путин", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Информационное агентство Ассошиэйтед Пресс выступило в марте с утверждением, что десять лет назад бывший советник избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт якобы работал на миллиардера Дерипаску с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве. Дерипаска назвал ложью информацию, распространенную агентством.