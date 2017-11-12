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Экономика

В Кремле рассказали об отношениях Манафорта с Дерипаской

13:3412.11.2017
(обновлено: 14:18 12.11.2017)
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© AFP 2017 / Brendan SmialowskiЭкс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт у здания федерального окружного суда в ВашингтонеЭкс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт у здания федерального окружного суда в Вашингтоне
© AFP 2017 / Brendan Smialowski

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Обвинение американского министра торговли Уилбура Росса в связях с Россией абсурдно, в Москве на официальном уровне о каких-либо его контактах не знали, а у бывшего главы штаба Трампа Пола Манафорта взаимодействие с российским бизнесменом Олегом Дерипаской было исключительно коммерческими, оно также не связано с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
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"Как президент и рассказал российским журналистам, действительно никакого вмешательства не было (в выборы США — ред.). Абсурдны обвинения американского министра в связях с российскими компаниями. Это никоим образом не имеет никакого отношения ни к президенту России, ни к правительству, ни к администрации", — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что "в России ничего не знали об этих контактах на официальном уровне". "Поэтому тоже здесь какие-то обвинения или упреки в адрес официальной Москвы и в адрес президента Путина абсолютно не уместны", — сказал он.

Песков подчеркнул, что в Москве ничего не знают о бизнесе Росса. "Его шипинговая компания может и работать по всему миру, и здесь официальные власти России опять же не обладают какими-то данными на этот счет", — подчеркнул Песков.

Экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт после заседания суда в Вашингтоне. 30 октября 2017
© AP Photo / Alex Brandon
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Как отметил пресс-секретарь российского президента, Путин всячески отмечал, что Манафорт на коммерческой основе сотрудничал с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, с украинской стороной, выполнял контакт по пиар сопровождению деятельности украинцев. "И Россия не имела и не имеет к этому абсолютно никакого отношения", — сказал Песков.

"Известно также, что у него (Манафорта — ред.) были отношения с нашим предпринимателем Олегом Дерипаской, но опять же эти отношения имели исключительно коммерческий характер, и они не могли каким-то образом быть связаны с Кремлем или с официальной Москвой. Мы даже слышали, что у Манафорта и Дерипаски были споры, которые они решали в суде, но деталями никакими в Кремле мы не обладаем, и не обладает президент Путин", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Пол Манафорт. Архивное фото
© AP Photo / Matt Rourke
Манафорта обвинили в отмывании денег, полученных за работу на Украину
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в начале ноября материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. В частности, в материалах заявляется, что российская компания "Сибур" сотрудничает с транспортной компанией Уилбура Росса, министра торговли США.

Информационное агентство Ассошиэйтед Пресс выступило в марте с утверждением, что десять лет назад бывший советник избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт якобы работал на миллиардера Дерипаску с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве. Дерипаска назвал ложью информацию, распространенную агентством.

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