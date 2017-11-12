СМИ сообщили о возобновлении поставок нефти из Саудовской Аравии в Бахрейн

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Саудовская Аравия в сжатые сроки восстановила подачу сырой нефти по трубопроводу в Бахрейн после его подрыва неизвестными в пятницу, сообщила бахрейнская газета Watan со ссылкой на местную нефтекомпанию.

Как сообщило ранее МВД Бахрейна, нефтепровод из Саудовской Аравии в Бахрейн был подорван в пятницу в результате "экстремистских действий". Возникший на нефтепроводе пожар удалось быстро потушить, избежав жертв, однако Саудовская Аравия заявила в субботу, что вынуждена временно прекратить подачу сырья в Бахрейн.

"С божьей помощью и усилиями работников в компаниях Bapco и Saudi Aramco возобновились поставки нефти из Саудовской Аравии в Бахрейн в рекордные сроки", — привела газета заявление бахрейнской компании Bapco.

Как отметила компания, объемы поставок постепенно возвращаются к нормальным показателям и в ближайшее время придут в соответствие с потребностями перерабатывающего завода в Бахрейне.

Глава МИД Бахрейна Халед Аль Халифа ранее в записи в микроблоге в Twitter обвинил в подрыве нефтепровода Иран, который якобы "хочет подорвать безопасность Бахрейна и нанести удар по рынку углеводородов". Иран в воскресенье отверг обвинения, назвав из абсурдными и безосновательными.