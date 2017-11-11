Глава Дагестана считает, что продбезопасность зависит от поддержки села

МАХАЧКАЛА, 11 ноя — РИА Новости. Врио главы Дагестана Владимир Васильев считает, что продовольственная безопасность страны во многом зависит от поддержки сельхозпроизводителей, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

"Нас радует, что по общей оценке год неплохой для сельхозпроизводителей. Мы и дальше будем вместе работать и помогать им. Позиция президента страны Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева одна — поддержка села. Мы прекрасно понимаем, что это наша продовольственная безопасность, наше будущее", — цитирует Васильева его пресс-служба.

Он отметил, что уже сегодня российские регионы могут отказаться от некоторой иностранной продукции.

"Сегодня говорили, что мы уже можем обойтись без турецких помидоров и польских яблок. Причем продукция наша — экологически чистая. Сегодня мы, представители власти, хотим, чтобы производители видели нашу заинтересованность, а также надеемся услышать их", — сказал Васильев.

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