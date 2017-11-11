Глава Дагестана считает, что продбезопасность зависит от поддержки села

МАХАЧКАЛА, 11 ноя — РИА Новости. Врио главы Дагестана Владимир Васильев считает, что продовольственная безопасность страны во многом зависит от поддержки сельхозпроизводителей, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
Он отметил, что уже сегодня российские регионы могут отказаться от некоторой иностранной продукции.
"Сегодня говорили, что мы уже можем обойтись без турецких помидоров и польских яблок. Причем продукция наша — экологически чистая. Сегодня мы, представители власти, хотим, чтобы производители видели нашу заинтересованность, а также надеемся услышать их", — сказал Васильев.
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