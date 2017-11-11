Экономики АТЭС обязались последовательно бороться с терроризмом

ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя — РИА Новости. Экономики Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обязуются постоянно и эффективно отвечать на террористические вызовы и их экономические последствия в регионе, в соответствии со стратегией АТЭС по обеспечению безопасности каналов поставок продукции, путешествий, финансов и инфраструктуры, говорится в декларации 25-го саммита АТЭС, закончившегося в субботу во вьетнамском курортном городе Дананге.

В декларации также записано, что лидеры АТЭС испытывают беспокойство в связи с ростом в регионе террористической угрозы, идущей от запрещенных в РФ террористических группировок "Исламское государство"* и "Аль-Каида"* и других террористических организаций и усиливающейся в результате передвижения иностранных боевиков-террористов через границы, и возникновением новых источников финансирования терроризма.

В Дананге 10-11 ноября проходил 25-й саммит форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС). Следующий саммит объединения в 2018 году будет принимать Папуа — Новая Гвинея.

* Террористическая организация, запрещена в России