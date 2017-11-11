В Сбербанке рассказали, что математиков нельзя заменить роботами

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Искусственный интеллект не сможет заменить математиков; у менеджеров сложнее с перспективами сохранения работы, заявил старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин.

Выступая на международной конференции Сбербанка по анализу данных, машинному обучению и искусственному интеллекту Sberbank Data Science Day, он отметил, что ряд технических задач в Сбербанке давно уже решают роботы, а не люди. "Конечно мы как менеджеры надеемся, что работу менеджеров будет заменить гораздо сложнее", — отметил Ведяхин.

"Но я порадовался за математиков: оказывается, есть прекрасная теорема, которая подтверждает, что труд математиков алгоритмами заменить нельзя. Поэтому, думаю, математика так стала популярна в последнее время", — добавил он.

Министр открытого правительства Михаил Абызов в конце октября заявил, что в России в ближайшее время около 3 миллионов человек могут остаться без работы в связи с быстрым развитием новых технологий. По его словам, невостребованными могут оказаться бухгалтеры, юристы, административные и кадровые работники.