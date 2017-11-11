Заемщиков могут начать извещать о долге после каждой операции

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Правительство России поддержало законопроект, обязывающий банки информировать заемщиков о задолженности и об остатке лимита кредитования при совершении каждой операции по банковской карте, с учетом ряда замечаний, соответствующий отзыв опубликован на сайте кабинета министров в субботу.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом этих замечаний", — говорится в сообщении.

Согласно отзыву, правительство считает, что нужно конкретизировать предмет информирования кредитором заемщика. В соответствии с положениями части 4 статьи 9 Федерального закона "О национальной платежной системе", оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента о совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа, а не о задолженности и об остатке лимита кредитования по договору потребительского кредита (займа), предоставленного с использованием электронного средства платежа.

Кроме того, правительство России настаивает на необходимости установить порядок, условия и сроки направления соответствующего уведомления.