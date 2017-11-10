ЕС может заключить соглашения о свободной торговле с Мексикой и Меркосуром

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз считает возможным заключение соглашений о свободной торговле со странами Южноамериканского общего рынка (Меркосур) и Мексикой до конца текущего года, сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем на пресс-конференции в пятницу.

Переговоры по этим соглашениям начались в 2016 году. Они обсуждались и на Совете министров стран ЕС в пятницу.

"По Мексике и Меркосуру: мы хорошо прогрессируем, у нас есть реальные шансы заключить эти два соглашениям к концу года. Как отметили министры, (эти договора) политически и экономически очень важны", — сказала она.

Мальмстрем напомнила, что соглашение с Мексикой – это обновление к старому договору от 2000 года, а с Меркосуром – новое.

Еврокомиссар отметила, что в процессе переговоров по соглашению с Меркосуром обнаружились "чувствительные" моменты, к примеру, в сфере сельского хозяйства. Некоторые страны ЕС выражают отдельное беспокойство вопросами, связанными с таким сферами, как рынки говядины и сахара.

ЕК в настоящее время работает над окончательными предложениями в этой сфере, а также в ряде других областей, которые ЕС может сделать Меркосуру, сказала Мальмстрем. Вскоре ЕК планирует дать их на рассмотрение Совету стран ЕС.