РФПИ продолжит активное инвестиционное сотрудничество с Саудовской Аравией

ДАНАНГ (Вьетнам), 10 ноя — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций продолжит активную работу с Саудовской Аравией по инвестиционному сотрудничеству, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы считаем, что визит короля Саудовской Аравии прошел очень интересно. Очень важны те посылы, которые наследный принц говорит — что Саудовская Аравия будет возвращаться к умеренному исламу, и, безусловно, сделка по сокращению нефти очень хорошо работают. И то, что мы видим — это то, что они очень быстро, очень серьезно реформируют свою экономику, и да, они борются с коррупцией, точно также как с коррупцией борются и Россия, и Китай и так далее", — сказал Дмитриев, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы видим абсолютно поступательную, четкую программу Саудовской Аравии по реформе своей экономики и продолжим активно работать как по их инвестициям в Россию — они будут инвестировать в дублер Кутузовского, так и по инвестициям российских компаний в Саудовскую Аравию", — добавил он.

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) еще в 2015 году объявил о намерении вложить 10 миллиардов долларов в российскую экономику через партнёрство с РФПИ. На сегодняшний день РФПИ и PIF проинвестировали свыше 1 миллиарда долларов, вложив эти средства в ряд российских публичных компаний, а также в более чем 8 инвестиционных проектов в таких сферах, как нефтехимия, энергетика, транспортная инфраструктура и ритейл.

Глава Минэнерго РФ, сопредседатель российско-саудовской межправкомиссии Александр Новак в начале ноября говорил, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии и РФПИ рассматривают возможность совместных инвестиций в 25 проектов общим объемом более 10 миллиардов долларов.