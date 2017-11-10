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Экономика

РФПИ продолжит активное инвестиционное сотрудничество с Саудовской Аравией

18:4910.11.2017
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© Fotolia / SwisshippoКоролевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде. Архивное фотоКоролевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде. Архивное фото
© Fotolia / Swisshippo

ДАНАНГ (Вьетнам), 10 ноя — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций продолжит активную работу с Саудовской Аравией по инвестиционному сотрудничеству, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Мы считаем, что визит короля Саудовской Аравии прошел очень интересно. Очень важны те посылы, которые наследный принц говорит — что Саудовская Аравия будет возвращаться к умеренному исламу, и, безусловно, сделка по сокращению нефти очень хорошо работают. И то, что мы видим — это то, что они очень быстро, очень серьезно реформируют свою экономику, и да, они борются с коррупцией, точно также как с коррупцией борются и Россия, и Китай и так далее", — сказал Дмитриев, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы видим абсолютно поступательную, четкую программу Саудовской Аравии по реформе своей экономики и продолжим активно работать как по их инвестициям в Россию — они будут инвестировать в дублер Кутузовского, так и по инвестициям российских компаний в Саудовскую Аравию", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) еще в 2015 году объявил о намерении вложить 10 миллиардов долларов в российскую экономику через партнёрство с РФПИ. На сегодняшний день РФПИ и PIF проинвестировали свыше 1 миллиарда долларов, вложив эти средства в ряд российских публичных компаний, а также в более чем 8 инвестиционных проектов в таких сферах, как нефтехимия, энергетика, транспортная инфраструктура и ритейл.

Глава Минэнерго РФ, сопредседатель российско-саудовской межправкомиссии Александр Новак в начале ноября говорил, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии и РФПИ рассматривают возможность совместных инвестиций в 25 проектов общим объемом более 10 миллиардов долларов.

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