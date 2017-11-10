Ростехнадзор оценил экономический ущерб от аварии на руднике "Мир" в Якутии

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Комиссия Ростехнадзора оценила ущерб от аварии на руднике "Мир" компании "Алроса" в 10,216 миллиарда рублей, сообщил журналистам глава ведомства Алексей Алешин.

"Экономический ущерб комиссия оценила в 10,216 миллиарда рублей", — сказал Алешин.

В свою очередь президент "Алросы" Сергей Иванов напомнил, что рудник был застрахован. "Мы предполагаем получить возмещение в течение первого полугодия следующего года", — сказал Иванов, отметив, что для компании в первую очередь важны выводы, которые можно получить на основе проведенных расследований.

В начале августа на принадлежащем компании руднике "Мир" в Якутии произошел прорыв воды. В шахте находился 151 человек, 143 удалось поднять на поверхность. На рудник "Мир" по итогам прошлого года пришлось около 9% от общего объема производства "Алросы", в первом полугодии — почти 11%. Помимо него, компания осуществляет подземную добычу алмазов на рудниках "Интернациональный", "Айхал" и "Удачный".