На заводе "Дагдизель" планируют развивать судоремонтное производство

КАСПИЙСК, 10 ноя РИА Новости. Развитие судоремонтного производства позволит заводу "Дагдизель" увеличить число рабочих мест, заявил в пятницу председатель совета директоров Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Грызлов.

Одно из старейших предприятий российской оборонки завод "Дагдизель", производящий подводную морскую технику, в частности торпеды для Военно-морского флота России, отмечает 10 ноября 80-летний юбилей.

"Мы обсуждали вопрос развития завода, в том числе судоремонта. Здесь Каспийская флотилия, и мы говорим о том, что завод "Дагдизель" может выделить часть своей территории для того, чтобы развить судоремонтное производство", — сказал Грызлов журналистам.

Он отметил, что объёмы производства, которые завод имеет на сегодняшний день не способствуют созданию новых рабочих мест.

"Завод "Дагдизель" в лучшие времена имел численность работающих 12 тысяч. Сейчас это 1800. Нужно создавать новые рабочие места. Поэтому сегодня, в том числе и в праздничный для "Дагдизеля" день, мы эти вопросы тоже будем обсуждать", — заключил Грызлов.

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