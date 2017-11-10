"Алроса" рассказала, когда сможет восстановить добычу на руднике "Мир"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Восстановление добычи на руднике "Мир" после аварии станет возможным через несколько лет, сообщил журналистам президент "Алросы" Сергей Иванов.

"Месторождение хорошее. Я уверен, что после того, как будет разработано проектное решение, мы в течение нескольких лет сможем приступить к возобновлению добычи", — сказал Иванов.

Он отметил также, что в части эксплуатации рудника был выявлен ряд существенных недостатков. Теперь, по словам Иванова, у компании строгие предписания со стороны Ростехнадзора по дальнейшему мониторингу состояния рудника, что будет учтено в проекте по восстановлению работы актива.