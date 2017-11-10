"Швабе" приступил к продаже прицельной техники в парке "Патриот"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Холдинг "Швабе" приступил к продаже прицельной техники в Центре военно-тактических игр Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот", сообщает пресс-служба компании.

В первую партию, поступившую в продажу, вошла, в частности, новая модель закрытого коллиматорного прицела, выделяющегося малым весом, компактностью и девятиуровневой регулировкой яркости прицельной сетки.

"Это абсолютно новый для нас формат взаимодействия с потребителем, в котором есть много положительных сторон. Так, в частности, до покупки преимущества техники можно оценить на игровом поле в реальных условиях ее применения, иначе говоря, взять прицел для теста, чтобы потом сделать выбор в пользу той или иной модели. Кроме того, участникам игр также будут доступны все оригинальные комплектующие и более расширенный перечень модификаций прицелов в будущем", — сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Как уточняет пресс-служба, дистрибуция осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии, которое холдинг и Федерация военно-тактических игр (ФВТИ) заключили в феврале текущего года. Партнерство направлено на развитие военно-патриотического молодежного движения, повышение культуры обращения с оружием, а также продвижение отечественной оптико-электронной и лазерной техники в России.