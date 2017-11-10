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Экономика

В Минфине России ищут источники займов на случай ужесточения санкций

17:0510.11.2017
(обновлено: 17:06 10.11.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание министерства финансов. Архивное фотоЗдание министерства финансов. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Минфин РФ рассматривает альтернативные инструменты внутренних заимствований на случай, если традиционные иностранные инвесторы, которые приобретают около трети российских ОФЗ, испугаются дальнейшего ужесточения санкций, рассказал журналистам замминистра финансов России Сергей Сторчак. В качестве возможных вариантов рассматривается размещение юаневых бондов на внутреннем рынке для инвесторов из Китая, а также более широкое применение ОФЗ для физлиц.

Трубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Минфин в текущем году не будет размешать евробонды в юанях, однако, по словам Сторчака, полностью этот вопрос с повестки дня не снимается, более того, в ближайшее время директор департамента долговой политики Минфина Константин Вышковский проведет в Китае non deal road show (без конкретного предложения). "Традиционно мы встречались с регуляторами. На этот раз немножко пошире, наверное, задача будет стоять: повстречаться и с регуляторами, и с потенциальными инвесторами, кто будет покупать юаневые бонды на наших условиях на Московской бирже", — сказал Сторчак.

Минфин РФ еще с прошлого года планировал разместить на Московской бирже для китайских инвесторов юаневые бонды на 1 миллиард долларов, однако пока эти планы реализовать не удалось из-за ограничений со стороны китайского регулятора, который борется с оттоком капитала. "Понятно, что если мы откроем этот маршрут, еще какой-то отток капитала будет идти из экономики. Они очень аккуратно к этому подходят. Хотя мы и говорим, что у нас большого предложения не будет, поэтому опасаться, что откроется кран денежный, не нужно", — пояснил Сторчак.

По его словам, необходимости в юаневых бондах сейчас нет. "Мы просто создаем предпосылки в случае необходимости иметь альтернативу", — сказал Сторчак. Например, на случай, если традиционный инвестор, который покупает российские ОФЗ, испугается нового санкционного режима. "Какой он (санкционный режим — ред.) будет, мы узнаем только в январе-феврале, но надо быть готовым к этому", — сказал Сторчак.

Телеведущая Ксения Собчак на пресс-конференции. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Внутренние заимствования в следующем году станут основным источником финансирования дефицита бюджета РФ, чистое привлечение в 2018 году планируется на уровне 817 миллиардов рублей. Конгресс США летом принял закон, предполагающий возможность применения ограничительных мер к суверенному долгу России. При этом примерно треть выпусков ОФЗ на первичном рынке сейчас покупают иностранные инвесторы. "Но не всех инвесторов легко запугать", — уверен Сторчак.

Другой вариант, который может стать альтернативой традиционным ОФЗ — это более активное привлечение на рынок госдолга собственных граждан. В текущем году Минфин уже начал размещать специальные ОФЗ для физлиц. "Может, придется нам менять философию заимствований у населения в конечном итоге, если будут плохо продаваться ОФЗ классические. Мы пока сделали ОФЗ для населения очень жестким инструментом. Можно посмотреть, как его сделать более стандартным", — сказал Сторчак.

Французский политик Жан-Пьер Шевенман. Архивное фото
© AFP 2017 / Patrick Kovarik
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В частности, для повышения спроса на этот инструмент власти могут разрешить вторичное обращение этих бумаг или отменить "потолок" владения для одного лица, который сейчас составляет 15 миллионов рублей. Однако пока никаких конкретных предложений Минфин не обсуждает. "Мы еще не подвели итоги работы по первому с половиной выпуску (ОФЗ-Н). Подведем итоги, посмотрим, что банки-агенты предлагают", — сказал он. "Ограничения, которые мы ввели на первом этапе, все они могут стать предметом дискуссии для дальнейшего развития этого рынка", — добавил Сторчак.

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