Медведев призвал сделать удобной систему маркировки товаров в России

ГОРКИ, 10 ноя — РИА Новости. Система маркировки товаров в России должна быть не только эффективной, но и удобной, защищать рынок от подделок и серых схем, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Такая система должна быть не только эффективной, но и удобной — и для покупателей, и для предпринимателей, и для государства, чтобы любой человек мог проверить товар с помощью современных устройств", — сказал премьер на совещании в пятницу.
Медведев напомнил, что в прошлом году в РФ был запущен эксперимент по маркировке изделий из натурального меха, в 2017 году в пилотном режиме началась работа по маркировке фармацевтических изделий, готовится к запуску — в сфере табачной продукции.
Кроме того, сообщил премьер, в области маркировки товаров предусматривается возможность взаимодействия с информационной системой Евразийской экономической комиссии. "Есть проект соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, он должен сформировать общие правила работы в системе в рамках нашего экономического союза и распределить полномочия между участниками", — сказал глава правительства.
Как признал российский премьер, в вопросе своевременного создания условий, которые бы способствовали унификации национальных систем, коллегами по ЕАЭС есть над чем поработать, "потому что степень скоординированности в этом направлении пока не такая высокая".