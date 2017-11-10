Медведев призвал сделать удобной систему маркировки товаров в России

ГОРКИ, 10 ноя — РИА Новости. Система маркировки товаров в России должна быть не только эффективной, но и удобной, защищать рынок от подделок и серых схем, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Такая система должна быть не только эффективной, но и удобной — и для покупателей, и для предпринимателей, и для государства, чтобы любой человек мог проверить товар с помощью современных устройств", — сказал премьер на совещании в пятницу.

Он отметил, что внедрение системы маркировки позволяет проследить весь путь движения товара — от производства до прилавка. "Целью этих мероприятий является защита рынка от подделок и серых схем, а этого в нашей стране предостаточно, и того, и другого, а людей (защищать — прим. ред.) от рисков, которые связаны и с подделками, и контрафактом, и с использованием манипуляций и схем, которые приводят к удорожанию товара, к тому, что налоги не в полном объеме поступают в федеральный бюджет", — добавил он.

Медведев напомнил, что в прошлом году в РФ был запущен эксперимент по маркировке изделий из натурального меха, в 2017 году в пилотном режиме началась работа по маркировке фармацевтических изделий, готовится к запуску — в сфере табачной продукции.

Кроме того, сообщил премьер, в области маркировки товаров предусматривается возможность взаимодействия с информационной системой Евразийской экономической комиссии. "Есть проект соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, он должен сформировать общие правила работы в системе в рамках нашего экономического союза и распределить полномочия между участниками", — сказал глава правительства.

По его словам, в этом вопросе страны-члены ЕАЭС находятся в самом разгаре дискуссии. "Но, тем не менее, проект одобрен советом ЕЭК, сейчас он проходит внутригосударственные процедуры для того, чтобы выйти на подписание. Будем надеяться, что этот процесс завершится до конца текущего года", — выразил надежду Медведев.

Как признал российский премьер, в вопросе своевременного создания условий, которые бы способствовали унификации национальных систем, коллегами по ЕАЭС есть над чем поработать, "потому что степень скоординированности в этом направлении пока не такая высокая".