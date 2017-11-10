До формирования "пузыря" на ипотечном рынке очень далеко, считает Сбербанк

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ипотечные кредиты в РФ являются надежными с точки зрения дефолтов заемщиков, до формирования пузыря на ипотечном рынке очень далеко, заявили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка, занимающего более половины рынка ипотеки в России.

Международное рейтинговое агентство Moody"s оценило последствия ужесточения правил выдачи ипотечных кредитов. В начале ноября ЦБ представил проект изменений риск-параметров по ипотечным кредитам, где первоначальный взнос составляет 20%. Ипотечные кредиты с первоначальным взносом менее 20% цены жилья ЦБ предлагает взвешивать с коэффициентом риска 150%, а менее 10% — с коэффициентом 200%. Moody"s в своем обзоре оценил предлагаемые ЦБ изменения как положительные, поскольку это приведет к тому, что банки будут получать более высокие первые взносы или выделять больший капитал под рискованные кредиты.

Экономисты, в свою очередь, видят риски формирования ипотечного "пузыря". "Пока весь опыт показывает, что ипотечные кредиты являются исключительно надежными с точки зрения дефолтов заемщиков. Ключевыми факторами этой надежности является достаточный объем первоначального взноса, наличие подтвержденного дохода и занятости, консервативное долговое поведение заемщика (его кредитная история). Именно вокруг этих параметров и должно строиться возможное регулирование, нацеленное на ограничение рисков подобного кредитования", — сказали в Сбербанке.

Большим риском является то, что рост доступности ипотеки вследствие снижения кредитных ставок приведет не к росту возможностей для улучшения жилищных условий, а к росту цен на недвижимость в РФ. "Но это уже вопрос градостроительной политики и регулирования строительного рынка, обеспечения достаточного объема предложения жилья, а не собственно банковского регулирования. Пока до формирования пузыря на ипотечном рынке очень далеко", — заявили в Сбербанке.

По оценкам Сбербанка, ипотечный рынок в России обладает наибольшим потенциалом роста. Текущий объем портфеля российских банков составляет порядка 5,5% ВВП, что как минимум в 3 раза ниже показателей стран Центральной и Восточной Европы (Чехия – 16,6%, Польша – 20%).

Реальные доходы россиян снизились на 1,2% за январь-сентябрь 2017 года в годовом выражении, однако реальные зарплаты растут за тот же период на 2,5%, или 6,7% в номинальном выражении. Для рынка ипотеки принципиальна именно динамика зарплат, так как именно работающие по найму являются главными заемщиками, отметили в банке.

По сравнению с серединой 2016 года средняя ставка выдаваемой ипотеки снизилась с 13% годовых до 10%, к следующем году продолжат снижаться, ожидают в крупнейшем российском банке. То есть ежемесячный платеж при том же объеме кредита сократился почти на четверть.